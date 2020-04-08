Калуга, 8 апреля, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Бизнес-сообщество Калужской области оперативно предложило срочный пакет мер, который может оказать реальную помощь местному предпринимательству в условиях коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент областной ассоциации предпринимателей Инна Евсина.

Фото пресс-службы Ассоциации предпринимателей Калужской области На бизнес-завтраке

Среди предлагаемых мер поддержки малому бизнесу: запретить арендодателям «выгонять» арендаторов с площадей за неуплату на ближайшие шесть месяцев, отменить штрафы для организаций на период самоизоляции граждан, ввести мораторий на изменения законодательства в части повышение налогов сроком на три года, что может помочь планированию бизнеса, а не работать в режиме постоянного «подстраивания» к изменяющемуся законодательству.

«По итогам анонимного опроса представителей микро-, малого и среднего предпринимательства, проведённого сообществом в интернете, стало известно, что в настоящее время калужский бизнес в большей части переводит работу на «удалёнку», ищет новые направления деятельности, не оплачивает налоги и договаривается о рассрочке своих платежей и платежей по кредитам. Также, если режим самоизоляции граждан продлится еще на один месяц, то большинству предпринимателей придётся сокращать штаты сотрудников и уменьшать фонд оплата труда и даже провести «налоговую оптимизацию», — сказала Инна Евсина.