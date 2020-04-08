Кострома, 8 апреля, 2020, 18:28 — ИА Регнум. У жительницы города Чухлома в Костромской области подозревают коронавирус. Об этом 8 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Сейчас женщина изолирована в инфекционное отделение Окружной больницы города Костромы № 2. Первичные тесты пациентки показали положительный результат на COVID-19, сегодня ее биопробы для дальнейшего изучения отправили в столичную лабораторию.

Nordhot.ru

«Состояние здоровья женщины средней тяжести, диагностирована односторонняя пневмония. Сейчас есть повышенная температура, но состояние стабильное. Возраст женщины более 50 лет. Медики делают все необходимое и продолжают ее лечение. Контакты Роспотребнадзором установлены — это Кострома, Галич, Чухлома, всего 70 контактных лиц», — сообщила журналистам 8 апреля замгубернатора Костромской области Ольга Еремина.

По данным Роспотребнадзора, в числе 70 контактных лиц женщины есть жители Костромы, Галича и Чухломы. Сейчас они находятся на самоизоляции.

Напомним, 3 апреля губернатор региона Сергей Ситников сообщил о том, что ограничительные меры, принятые в Костромской области в целях профилактики распространения коронавируса, могут быть частично сняты в зависимости от эпидемиологической ситуации. Речь шла об отдаленных районах региона с низкой плотностью населения и миграцией. Всего в регионе официально подтверждено 9 случаев заболевания COVID-19. Трое человек выздоровели, одна пациентка скончалась.