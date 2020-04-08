Москва, 8 апреля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин перевёл страну от своего ручного управления в режим системного консолидированного руководства, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Kremlin.ru Владимир Путин

По мнению парламентария, главный тезис обращения президента РФ в ходе селекторного совещания с главами регионов — вам дали дополнительные полномочия и свободу манёвра, но и спросим по результатам сполна.

«По сути, Владимир Владимирович перевёл страну от своего ручного управления в режим системного консолидированного руководства. Спрашивать будет и с правительства, и с регионов. В общем, многолетние «нерабочие дни» российского чиновничества закончились, теперь придётся вкалывать, засучив рукава», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Те главы, которые не смогут оперативно и эффективно сохранить рабочие места и поддержать потерявших работу, рискуют лишиться своего рабочего места, отметил парламентарий.

«Время для увещеваний и рекомендаций прошло, теперь только действие и результат. Правильный и справедливый подход!» — уверен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин также сравнил коронавирус с набегами печенегов и половцев.