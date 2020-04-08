Голышмановский район, Тюменская область, 8 апреля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Тюменской области снежный ураган, который бушевал с вечера 7 апреля, буквально замуровал 90-летнюю труженицу тыла Клавдию Шаталову в собственном доме. Спасатели вызволили пожилую женщину из снежного плена, сообщили корреспонденту РЕ с пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области EcUkuhsNysA

Утром 8 апреля труженица тыла не смогла открыть дверь дома — её завалило снегом. Женщина вызвала спасательную службу по телефону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области KqM32 xKCkw

На помощь пришли пожарные Голышманово, которые спасли пожилую женщину, расчистив двор. Они также выяснили её нужды по лекарствам и продовольствию. Пока ей всего достаточно. Спасатели выразили готовность прийти к труженице тыла всегда на помощь.