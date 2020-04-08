Тамбов, 8 апреля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В городах и районах Тамбовской области в период самоизоляции работают мобильные бригады для поддержки жителей старше 65 лет и маломобильных граждан, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Мобильные бригады доставляют пенсионерам продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости

Мобильные бригады работают в учреждениях социального обслуживания граждан «Забота». Всего в городах и районах Тамбовской области создано 32 группы. В общей сложности 114 специалистов в период пандемии были перепрофилированы на работу по выявлению и оказанию услуг гражданам, находящимся на самоизоляции и нуждающимся в помощи.

За период пандемии выявлено 188 новых граждан, нуждающихся в помощи, из них 27 поставлены на социальное обслуживание, 42 — на социальное сопровождение.

Специалисты приобретают и доставляют продукты питания и лекарства людям, состоящим на социальном обслуживании. Работники соблюдают все меры безопасности: проходят ежедневную термометрию, используют одноразовые маски, антисептики и перчатки.

На базе координационного центра управления социальной защиты и семейной политики области организована горячая линия по вопросам оказания социальной помощи гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции. С 31 марта принято 275 звонков, оказана помощь по доставке продуктов и лекарственных препаратов 79 тамбовчанам, консультационная помощь — 196.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин поделился опытом региона в организации волонтёрских центров и оказании помощи в условиях самоизоляции. Глава региона рассказал об опыте Тамбовщины на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии «Единая Россия», которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.