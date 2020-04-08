Салехард, 8 апреля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В Салехарде с 8 апреля 2020 года для представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в столице Ямала, вводится система пропусков на муниципальных контрольных пунктах, которые расположены на въезде в город со стороны села Аксарка и на переправе через Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Screenshot

Пропуск для транспорта действителен на период карантинных ограничений на территории города.

«Сведения о выданных пропусках направляются на муниципальные контрольные пункты должностными лицами в день их выдачи», — говорится в сообщении мэрии Салехарда.

Порядок оформления и выдачи пропусков для прохождения муниципальных контрольных пунктов на въезде в город Салехард можно познакомиться на сайте горадминистрации.