Тамбов, 8 апреля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поделился опытом региона в организации волонтёрских центров и оказании помощи в условиях самоизоляции. Глава региона рассказал об опыте Тамбовщины на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии «Единая Россия», которое провел председатель партии Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

В ходе обсуждения представители регионов поделились опытом оказания помощи гражданам. Как отметил глава администрации Тамбовской области, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Никитин, на Тамбовщине волонтерское движение охватило очень многих жителей, которые готовы помогать старшему поколению.

«В первую очередь откликнулась наша замечательная молодежь. На портале МыВместе2020. рф прошли регистрацию более 350 неравнодушных тамбовчан, готовых помогать в условиях пандемии коронавируса, — сказал Александр Никитин. — Это представители практически всех добровольческих объединений Тамбовщины, молодежных организаций. Кроме того, в волонтерскую работу включился партийный актив «Единой России» (вместе с депутатами всех уровней, секретарями первичек, рядовыми членами партии) — это более 500 человек по всей области».

Губернатор отметил, что на днях в Тамбове по инициативе общественных префектов и депутатов открылись территориальные волонтерские штабы. Благодаря им, в каждом районе областного центра люди узнают о помощи волонтеров и, соответственно, могут к ним обратиться.

По словам главы региона, почти за три недели работы волонтеры получили более 350 заявок на оказание помощи, все они отработаны: люди получили необходимые лекарства, продукты, услуги, не покидая свои дома.

На призыв волонтеров откликнулись местные предприниматели. Только в Тамбове шесть компаний бесплатно предоставляют волонтерским центрам свежие продукты, которые бесплатно в заказы пенсионеров и услуги по доставке.

«Тамбовские швейные предприятия также вносят свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции: фабрики перепрофилировали свою деятельность и шьют медицинские маски (такие как ООО «Тамбовский трикотаж», «Элегант Леди»)», — сообщил Александр Никитин.

Кроме того, поддерживается сотрудничество с НКО, в частности с центром правовой помощи, специалисты которого помогают проконсультировать жителей. И это лишь некоторые примеры совместной работы, направленной на защиту тамбовчан.