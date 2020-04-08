Тамбовский губернатор: в волонтёрское движение вовлечены многие жители
Тамбов, 8 апреля, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поделился опытом региона в организации волонтёрских центров и оказании помощи в условиях самоизоляции. Глава региона рассказал об опыте Тамбовщины на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии «Единая Россия», которое провел председатель партии Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В ходе обсуждения представители регионов поделились опытом оказания помощи гражданам. Как отметил глава администрации Тамбовской области, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Никитин, на Тамбовщине волонтерское движение охватило очень многих жителей, которые готовы помогать старшему поколению.
Губернатор отметил, что на днях в Тамбове по инициативе общественных префектов и депутатов открылись территориальные волонтерские штабы. Благодаря им, в каждом районе областного центра люди узнают о помощи волонтеров и, соответственно, могут к ним обратиться.
По словам главы региона, почти за три недели работы волонтеры получили более 350 заявок на оказание помощи, все они отработаны: люди получили необходимые лекарства, продукты, услуги, не покидая свои дома.
На призыв волонтеров откликнулись местные предприниматели. Только в Тамбове шесть компаний бесплатно предоставляют волонтерским центрам свежие продукты, которые бесплатно в заказы пенсионеров и услуги по доставке.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с НКО, в частности с центром правовой помощи, специалисты которого помогают проконсультировать жителей. И это лишь некоторые примеры совместной работы, направленной на защиту тамбовчан.