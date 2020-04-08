Калуга, 8 апреля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Калужской области полным ходом идут весенние полевые работы. Аграрии рассчитываю провести посевную в оптимальные сроки и обеспечить запланированный объем производства сельхозпродукции, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Полевые работы

Ранее министр сельского хозяйства Российской федерации Дмитрий Патрушев провёл заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Отмечалось, что действующий режим нерабочих дней не распространяется на предприятия непрерывного цикла. К ним относятся как организации агропромышленного комплекса, так и смежных отраслей, которые могут продолжать свою деятельность.

По мнению Дмитрия Патрушева, первоочередной обязанностью является обеспечение населения продовольствием, поэтому отрасль должна бесперебойно функционировать, а посевная кампания — проводиться в штатном режиме. Вместе с тем, из отдельных регионов поступают сигналы о сложностях при перемещении транспорта с грузом, необходимым для стабильного функционирования АПК — в том числе с удобрениями, семенами, запасными частями и готовой продукцией. С учётом возможных рисков, связанных с избыточной бюрократизацией логистических процессов, федеральный министр призвал руководителей органов АПК взять ситуацию на местах под личный контроль.