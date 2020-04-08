Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о том, чтобы наделить исполнительную власть правом штрафовать граждан и организации за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности или ЧС. За проект проголосовали 38 депутатов, 10 были против, на поправки отвели одну минуту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Громкоговоритель предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции

Следует отметить, что юридическое управление Заксобрания «разгромило» законопроект, что редко случается с инициативами Смольного.

Так, согласно документу, неисполнение требований о временной приостановке мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, общепита, даже «если эти действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП», всё равно «влечет наложение административного штрафа». Должностные лица будут оштрафованы на 30−45 тыс. рублей, юридические лица — на 200−300 тыс. рублей.

Если граждане не будут исполнять постановления правительства Петербурга при режиме повышенной готовности, даже когда их действия или бездействие не подпадают под УК РФ или КоАП РФ, они все равно будут оштрафованы на 4 тыс. рублей. Это касается и нарушения режима самоизоляции.

Повторное нарушение приведет к штрафу в 5 тыс. рублей для граждан, 40−50 тыс. рублей для должностных и 300−500 тыс. рублей для юридических лиц.

Если граждане нарушают режим самоизоляции или другие требования из постановлений Смольного в режиме повышенной готовности «с использованием транспортного средства», то штраф составит 5 тыс. рублей.

Несколько оппозиционных депутатов высказались против этого проекта. Справоросс Алексей Ковалев назвал это «бредом» вне правового поля, содержащим коррупциогенные факторы. По его мнению, такой закон парализует систему правоохранительных органов, которые не будут понимать, кого и как можно и нужно штрафовать. Коммунист Александр Рассудов счел, что таким образом правительство Петербурга, наконец, разобралось, как можно «монетизировать» коронавирус.

Спикер Закса Вячеслав Макаров («Единая Россия») поддержал проект, заявив, что делает это ради медиков.