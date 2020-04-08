Кострома, 8 апреля, 2020, 12:33 — ИА Регнум. На 90 улицах Костромы восстанавливают дорожное покрытие, разрушенное осадками и перепадами температур — сообщает комитет благоустройства и дорожной деятельности администрации города Костромы.

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Устранением подобных дефектов в областном центре занимается МКУ «Дорожное хозяйство», работы ведутся с применением литой асфальтобетонной смеси. В работе дорожники стараются учитывать жалобы костромичей, поступающие в диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения. Известно, что на сегодняшний день горожане посетовали на состояние дорог в Костроме 132 раза, по 88 обращениям ремонт выполнен.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костромской области планируют привести в порядок 160 км региональных и межмуниципальных трасс и городских дорог. На интерактивной «Карте убитых дорог», созданной Общероссийским народным фронтом местные жители отметили 151 километр трасс, которые находятся в очень плохом состоянии.