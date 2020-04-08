Калуга, 8 апреля, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Калужская область заняла второе место в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году, набрав 86 баллов. У лидера — Московской области — 87 баллов из 132 возможных. Третье место у Тульской области — 84 балла. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам министерства строительства и ЖКХ области

Фото пресс-службы министерства строительства и ЖКХ Калужской области В посёлке Воротынск

«Второе место в рейтинге — это большая и заслуженная победа. В прошлом году мы совместными усилиями благоустроили 111 общественных территорий и 215 дворов. Три проекта благоустройства — в Медыни, Воротынске и Спас-Деменске, вошли в число лучших реализованных практик. Еще один большой успех — победа Боровска, Сухиничей и Кондрова на всероссийском конкурсе малых городов, что, несомненно, даст толчок их дальнейшему развитию. Многие наши города приобретают ухоженный современный вид и становятся действительно комфортными и уютными», — заявил министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвовали 84 региона России. Оценка в 2020 году проводилась по 35 критериям, среди которых — доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды.