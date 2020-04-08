Мышкин, Ярославская область, 8 апреля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Город Мышкин в Ярославской области в последние тридцать лет развивался как туристический центр. Город с населением в пять тысяч человек принимал в год до 200 тысяч туристов. В этой сфере, по разным оценкам, заняты от семисот до двух с половиной тысяч человек. Туризм здесь по сути градообразующая сфера деятельности. Главные точки притяжения — частный «Мышкинский народный музей» с легендарным Музеем Мыши и муниципальный «Мышкинский центр туризма» с роскошными Мышкиными палатами. У каждого — несколько музеев и других туристических объектов. Сейчас вся туристическая инфраструктура закрыта. Корреспондент ИА REGNUM поговорил с директорами частной (Любовь Гречухина) и муниципальной (Светлана Чистякова) компаний о том, как живет город в эпоху пандемии.

Мышкин

«Моральное состояние общества очень тяжелое. Продукты у нас не скупают, потому что скупать не на что, — говорит директор «Мышкинского народного музея» Любовь Гречухина. — У большинства нет финансового запаса никакого. Люди очень переживают, как жить дальше. А вирус этот никого не волнует. В медицину никто не верит — в больнице нашей сократили все, что только можно. Вылечить они никого не смогут».

Директор муниципальной компании смотрит на ситуацию более оптимистично.

«Ситуация у нас ничем не отличается от других городов. Уменьшилось количество машин, людей на улицах стало поменьше, — говорит директор МУП «Мышкинский центр туризма» Светлана Чистякова. — Все равно ходят в магазины, но раньше ходили семьями, а теперь больше по одному. Все, конечно, озабочены и озадачены, но надеются на лучшее. Обычно с конца марта на улицах города уже появлялись туристы, сейчас их нет. Улицы пустынны, но у нас и так городок маленький, людей всегда было немного».

Любовь Гречухина рассказывает, что город фактически раскололся. Долгое время значительная часть мышкинцев жила за счет туризма. Сейчас приезжие воспринимаются многими как переносчики опасной болезни.

«Город разделился на две половины. В туризме заняты две с половиной тысячи человек. Они сейчас сидят без работы, потому что туристов нет. Пострадали продавцы сувениров, музейщики, те, кто оказывал транспортные услуги. Они все за отмену ограничений и за возвращение туристов. Вторая половина требует закрыть город и никого не пускать. Дело в том, что очень много людей приехало из Москвы, они скрываются здесь от вируса. Приезжают на машинах с детьми и собаками, ходят по магазинам, едут транзитом дальше — в Некоуз и Брейтово. Отношение к ним у местных очень плохое. Люди требуют закрыть город. Нам звонят москвичи и просят открыть музей, провести экскурсии. Но мы не открываем. Потому что местные говорят — пустите москвичей, мы вам стекла разобьем. К тому же развилось стукачество. Все следят друг за другом: я не работаю, значит и ты не работай», — говорит Любовь Гречухина.

Кстати, нелюбовь к туристам у части жителей была и раньше. Они были недовольны взлетевшими ценами на жилье и землю, вызывающим богатством части приезжих. Светлана Чистякова уверяет, что таких меньшинство.

«Люди у нас открытые, доброжелательные, негативного отношения к москвичам нет. Все понимают, что людям из мегаполисов нужно где-то отдыхать. Есть и непонимание, но таких людей меньшинство, — говорит директор МУП «Мышкинский центр туризма» Светлана Чистякова.

В одном и Любовь Гречухина, и Светлана Чистякова сходятся: нет туристов — нет денег. Один турист без ночлега оставлял в городе в день 2,5 тысячи рублей в среднем, а с ночлегом — пять. Для маленького города — хороший источник дохода. Главный вопрос, сколько продлятся ограничения и вернутся ли туристы после завершения эпидемии. Будут ли у них деньги и желание ездить по маленьких русским городкам. Убытки несет вся отрасль, понесет их и местный бюджет. Руководитель Мышкинского народного музея говорит, что поддержку властей не чувствует.

«Помощи от государства мы не чувствуем. То, что дали отсрочку по налогам — но ведь их все равно заплатить придется. Мы только пишем отчеты в министерство труда об убытках. Наши потери за апрель-май составят полтора миллиона. Чем их покрыть? Начинается катастрофа. Мы погибнем не от вируса, а от нищеты. Мы тоже вынуждены будем платить людям минималку. Но люди в нашем музее преданные, они будут ходить на работу и без зарплаты», — рассуждает директор «Мышкинского народного музея» Любовь Гречухина.

Муниципальное предприятие надеется, что кризис закончится в ближайшие месяцы. Сотрудники сидят дома, разрабатывают новые туристические программы и верят, что теплоходы вновь загудят у пристани «Мышкин». Если же сезон так и не начнется, муниципалы уповают на учредителя.

«Наших запасов хватит на 3−4 месяца, чтобы платить зарплату. Деньги были отложены на ремонты, новые программы, пошив костюмов, — рассказывает Светлана Чистякова. — Сейчас все это приостановлено, деньги идут на зарплату, которую мы выплачиваем в полном объеме. Предприятие у нас муниципальное, но находится на самоокупаемости. Что будет дальше, никто не знает, но мы надеемся, что государство нас не бросит».

По словам Любови Гречухиной, уставший от безделья народ на селе начинает пить.

«Все угнетены даже не вирусом, а экономической ситуацией. Часть индивидуальных предпринимателей уже сократили людей, другие отправлены в отпуск с минимальной зарплатой. Русский человек не может не работать, он начинает пить. И люди пьют, запускают фейерверки, потому что им страшно. Люди дуреют от безделья. В маленьком городе призывы к самоизоляции не действуют. Молодежь все равно гуляет, собирается вместе, удержать их дома невозможно», — рассказывает Любовь Гречухина.

Один из главных источников туристов в Мышкине — круизные теплоходы. Все рейсы на апрель-май уже отменены. Но, по словам Светланы Чистяковой, водоходные компании уже переделывают расписание на июнь-июль.

«Мы ждем, что туризм возобновится. Я не слышала о том, чтобы кто-то сокращал людей. Все ждут, что будет дальше», — говорит директор МУП «Мышкинский центр туризма» Светлана Чистякова.

Любовь Гречухина считает, что нужно снять ограничения и дать людям возможность работать.

На подножном корму можно как-то пропитаться, но у многих дети учатся в Ярославле, их нужно содержать. Нужны деньги, а их нет без туризма. Многие надеялись на сезон охоты, настрелять дичи в лесу, но охоту запретили. Сейчас будут ловить рыбу, ставить сети, чтобы прокормиться. Мы ждем от губернатора решительных действий. Не работать нельзя», — считает директор «Мышкинского народного музея» Любовь Гречухина.

От пандемии страдает туристическая отрасль отрасль не только Мышкина, но и многих других городов и сел Ярославской области: Переславля, Ростова, Углича, Вятского и, конечно, самого Ярославля. Традиционно туризм был сферой частного бизнеса, ему сейчас тяжелее всего. Но если в других городах и селах для туризма есть альтернатива, то в Мышкине ее почти нет.