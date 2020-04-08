Калуга, 8 апреля, 2020, 12:12 — ИА Регнум. В Калужской области из 11 человек, заболевших коронавирусом, двое выздоровели. Дома с бессимптомным течением болезни находятся три человека. В больнице лечатся шесть человек, у троих из них диагностирована пневмония, течение болезни у пациентов не тяжелое, их состояние удовлетворительное. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации главного врача Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены Алёшиной.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша провёл заседание рабочей группы штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в режиме видеоконференцсвязи.

По данным оперативного штаба, в регионе 12 человек с условно-положительным анализом на коронавирусную инфекцию, направленным на проверку, ожидают результатов повторных анализов. На карантине в больнице находятся 20 человек. На обсервацию в санатории «Спутник» помещены 10 человек. Дома под наблюдением медиков — 1771 человек. По результатам анализов с наблюдения сняты 2335 человек.

Напомним, в Калужской области 7 апреля за сутки подтвердилось четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Двое заразившихся — жители Калуги, а также жители Медыни и Думиничей. Назначено лечение, самочувствие пациентов нормальное. Лица, с которыми они контактировали, установлены и находятся под наблюдением медиков.