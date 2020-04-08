Анси, Франция, 8 апреля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси в 2020 году пройдёт в онлайн-формате. Об этом 7 апреля сообщили организаторы мероприятия на своём официальном сайте.

Annecy.org Официальный постер фестиваля

Полный список участников фестиваля объявят 15 апреля 2020 года. Сообщается, что в 2021 году мероприятие пройдёт в более традиционном формате.

Напомним, Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси — это ежегодный кинофестиваль, который традиционно проходит во Франции. На нём награждают мультфильмы в различных номинациях.