Имбирь, чеснок и лимоны: сколько заработают на панике магазины Подмосковья
Балашиха, Московская область, 8 апреля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Стоимость килограмма корня имбиря, пользующего спросом среди населения России в связи с эпидемией коронавируса, в магазинах подмосковной Балашихи выросла почти до 1,5 тыс. рублей. Маринованный имбирь предлагают по значительно более демократичным ценам. Также отмечается высокая стоимость лимонов и чеснока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценник распечатали
В магазинах сети «Глобус» молодой чеснок можно найти за 919,96 рублей за кг. Упаковки с чесноком фасуют по 250 г, поэтому на ценнике стоят более «спокойные» цифры в 229,99 рубля. Здесь также можно найти два вида лимонов, которые продаются по 499,99 рубля и по 799,99 рубля за кг.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гипермаркет Глобус. Имбирь 1599 рублей за кг, лимон 799 руб за кг
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Повышаем иммунитет вместе — советует гипермаркет. Ценник на лимоны 499 рублей за кг и мандарины 169,99 руб. за кг
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Соблюдайте дистанцию 2 метра
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Взвешенные лимоны с распечатанным ценником оставленные возле весов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Имбирь розовый маринованный по 25 рублей за 100 грамм
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Чеснок 919,96 руб за кг расфасованный по 250 грамм
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мед в ассортименте
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Безопасность прежде всего
Маринованный имбирь в таре в «Глобусе» предлагают за 249 рублей, 259,99 рубля, 359 рублей и 772,3 рубля за кг, в зависимости от компании-производителя. Корень имбиря покупателям предлагают за 1599 рублей за кг.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цитрус3599.99 руб за деревце
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цитрус микс — 3599.99 руб за деревце
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На кассе гипермаркета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Что-то пошло не так. Покупатели изучают чек
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Безопасность прежде всего
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В гипермаркете в час пик мало покупателей
В магазинах сети «Перекресток» маринованный упакованный имбирь можно найти за 109 рублей за 280 г. Его также предлагают приобрести на развес по 29 рублей за 100 г. Стоит отметить, что в двух магазинах сети, которые проверил корреспондент ИА REGNUM, не удалось найти лимонов, чеснока и корня имбиря — закончились. Зато есть ещё один популярный в эпидемию товар — мёд. Он есть в разных тарах и продается в том числе и по акции по 239 рублей за баночку.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекресток. На мед акция
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекресток. Мед
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Чеснок 329 рублей за кг на развес
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Перекресток
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекресток. Имбирь маринованный расфасованный
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Имбирь маринованный в Перекрестке по 29 рублей за 100 грамм
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекресток
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перекресток. Соблюдайте дистанцию на кассах
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценника нет
Из трех магазинов сети «Пятерочка» лимоны нашлись только в одном: по 389 рублей за кг. Две недели назад их здесь предлагали по 120 рублей за кг. Имбиря и чеснока в продаже не обнаружилось, но есть остатки меда из предыдущих завозов.
В магазине сети «Дикси» нет корня имбиря, чеснока и лимонов. Удалось найти лишь несколько баночек меда и маринованного имбиря.
В магазине сети «Магнит» также нет корня имбиря, лимонов и чеснока, а только несколько баночек меда. Причем продавца удивил вопрос корреспондента о наличии имбиря в продаже. По ее словам, завоза данных продуктов они не ожидают.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магнит. Мед скромно стоит на полочке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магнит. На кассе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Дикси. Мед в небольшом количестве на полочке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Мед
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Магнит. Маринованный имбирь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Чеснока в наличии нет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Соблюдайте дистанцию
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Чеснок 349 руб за кг
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценник распечатали
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценника нет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Мед несколько баночек на полке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Магазин сети Пятерочка. Магазин закрыт на инвентаризацию