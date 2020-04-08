Балашиха, Московская область, 8 апреля, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Стоимость килограмма корня имбиря, пользующего спросом среди населения России в связи с эпидемией коронавируса, в магазинах подмосковной Балашихи выросла почти до 1,5 тыс. рублей. Маринованный имбирь предлагают по значительно более демократичным ценам. Также отмечается высокая стоимость лимонов и чеснока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценник распечатали

В магазинах сети «Глобус» молодой чеснок можно найти за 919,96 рублей за кг. Упаковки с чесноком фасуют по 250 г, поэтому на ценнике стоят более «спокойные» цифры в 229,99 рубля. Здесь также можно найти два вида лимонов, которые продаются по 499,99 рубля и по 799,99 рубля за кг.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет Глобус. Имбирь 1599 рублей за кг, лимон 799 руб за кг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Повышаем иммунитет вместе — советует гипермаркет. Ценник на лимоны 499 рублей за кг и мандарины 169,99 руб. за кг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соблюдайте дистанцию 2 метра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взвешенные лимоны с распечатанным ценником оставленные возле весов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Имбирь розовый маринованный по 25 рублей за 100 грамм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чеснок 919,96 руб за кг расфасованный по 250 грамм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мед в ассортименте

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Безопасность прежде всего

Маринованный имбирь в таре в «Глобусе» предлагают за 249 рублей, 259,99 рубля, 359 рублей и 772,3 рубля за кг, в зависимости от компании-производителя. Корень имбиря покупателям предлагают за 1599 рублей за кг.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитрус3599.99 руб за деревце

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цитрус микс — 3599.99 руб за деревце

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На кассе гипермаркета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Что-то пошло не так. Покупатели изучают чек

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Безопасность прежде всего

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В гипермаркете в час пик мало покупателей

В магазинах сети «Перекресток» маринованный упакованный имбирь можно найти за 109 рублей за 280 г. Его также предлагают приобрести на развес по 29 рублей за 100 г. Стоит отметить, что в двух магазинах сети, которые проверил корреспондент ИА REGNUM, не удалось найти лимонов, чеснока и корня имбиря — закончились. Зато есть ещё один популярный в эпидемию товар — мёд. Он есть в разных тарах и продается в том числе и по акции по 239 рублей за баночку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекресток. На мед акция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекресток. Мед

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чеснок 329 рублей за кг на развес

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Перекресток

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекресток. Имбирь маринованный расфасованный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Имбирь маринованный в Перекрестке по 29 рублей за 100 грамм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекресток

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перекресток. Соблюдайте дистанцию на кассах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценника нет

Из трех магазинов сети «Пятерочка» лимоны нашлись только в одном: по 389 рублей за кг. Две недели назад их здесь предлагали по 120 рублей за кг. Имбиря и чеснока в продаже не обнаружилось, но есть остатки меда из предыдущих завозов.

В магазине сети «Дикси» нет корня имбиря, чеснока и лимонов. Удалось найти лишь несколько баночек меда и маринованного имбиря.

В магазине сети «Магнит» также нет корня имбиря, лимонов и чеснока, а только несколько баночек меда. Причем продавца удивил вопрос корреспондента о наличии имбиря в продаже. По ее словам, завоза данных продуктов они не ожидают.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магнит. Мед скромно стоит на полочке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магнит. На кассе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Дикси. Мед в небольшом количестве на полочке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Мед

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Магнит. Маринованный имбирь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Чеснока в наличии нет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соблюдайте дистанцию

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Чеснок 349 руб за кг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценник распечатали

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Лимоны есть, ценника нет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка. Мед несколько баночек на полке