Ярославль, 8 апреля, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Ярославские предприятия, которые возобновили работу 6 апреля, проверили на соблюдение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство. Проверки проводились на Ярославских шинном и электромашиностроительном заводах, Тутаевском моторном заводе и компании «Дизель».

Yarregion.ru Цех ярославского предприятия

»По итогам проверок грубых нарушений не выявлено. В основном рекомендации соблюдены: организовано измерение температуры, в цехах установлены дезинфицирующие средства, выдаются медицинские маски, усилена обработка помещений, проводится работа по обеззараживанию рабочих мест. Ряду предприятий рекомендовано установить в помещениях бактерицидные лампы, а также создать пятидневный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Подчеркну, что проверки соблюдения профилактических мер будут проводиться регулярно и без предупреждения», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM с понедельника 6 апреля работу возобновили более 55 предприятий, которые региональное правительство определило как системообразующие.