Ханты-Мансийск, 8 апреля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Югре за последние сутки зафиксировано три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Итого в ХМАО, согласно данным сайта Стопкоронавирус.ру, насчитывается 41 инфицированных новой коронавирусной инфекцией и три выписанных из медучреждений.

Всего в России за сутки выявлено 1 175 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 8 672 заболевших в 82 регионах, число выписанных пациентов составляет 580 человек.