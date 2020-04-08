Ярославль, 8 апреля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Все последние тесты на коронавирус, проведенные в Ярославской области дали отрицательный результат. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. При этом количество проведенных тестов выросло почти на 30 процентов.

Ярославская инфекционная больница

«За сутки в регионе было проведено 531 исследование на коронавирус. Все анализы отрицательные. На лечении остаются 9 из 11 выявленных за весь период пациентов с COVID-19.На обязательной изоляции в области — 883 человека», — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Ярославской области добавилось сразу пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это четыре жителя Ярославля и 1 жительница Рыбинска.