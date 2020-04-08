В Ярославской области за сутки не выявлено новых случаев коронавируса
Ярославль, 8 апреля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Все последние тесты на коронавирус, проведенные в Ярославской области дали отрицательный результат. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. При этом количество проведенных тестов выросло почти на 30 процентов.
«За сутки в регионе было проведено 531 исследование на коронавирус. Все анализы отрицательные. На лечении остаются 9 из 11 выявленных за весь период пациентов с COVID-19.На обязательной изоляции в области — 883 человека», — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Ярославской области добавилось сразу пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это четыре жителя Ярославля и 1 жительница Рыбинска.