Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 9 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 апреля: в 1944 году Красная армия начала штурм Одессы. В 1945 году взят Кёнигсберг.

«Кёнигсберг пал. Пал главный город Восточной Пруссии, стратегически важный узел обороны немцев на Балтийском море. Войска маршала Василевского, штурмом овладевшие городом и крепостью Кёнигсберг, покрыли себя славой великого подвига. Они нанесли удар в самое сердце германского империализма, справедливым огнём и мечом поразили святая святых немецкой военщины!»

газета «Красная звезда» от 10 апреля 1945 года