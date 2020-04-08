Чебоксары, 8 апреля, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные об итогах выборочного обследования состояния здоровья населения республики в 2019 году. Среди регионов России по аналогичным показателям Чувашия заняла четвёртое место по показателю высокой приверженности здоровому образу жизни, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Данные Чувашстата

По данным статистиков, в республике систематически занималась спортом и физкультурой треть населения, вела здоровый образ жизни — четверть респондентов. Согласно исследованию, в целом 9% опрошенных считают своё состояние здоровья очень хорошим, 44% — хорошим, 41% — удовлетворительным, 5% — плохим, 1% — очень плохим.

73% мужчин и 66% женщин дали высокую оценку своему психологическому благополучию здоровья.

45% мужчин и 44% ответили, что ежедневно в рационе присутствовало не менее 400 граммов овощей и фруктов, что также способствует усилению иммунитета.

Что касается вредных привычек, то пятая часть респондентов курит, а 4% злоупотребляет алкоголем.

В целом по итогам обследования Чувашия заняла четвёртое место среди регионов по показателю высокой приверженности здоровому образу жизни.

Напомним, 7 апреля отмечался Всемирный день здоровья.