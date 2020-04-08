«Лед тронулся!»: барнаульские самоизолированные вырвались на свободу
Барнаул, 8 апреля, 2020, 08:29 — ИА Регнум. Жители Алтайского края, где выявлено уже почти 20 случаев заражения COVID-19, начинают нарушать карантинные требования. К примеру, в Барнауле это связано с тем, что раннее потепление спровоцировало ледоход на Оби, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Граждане, несмотря на предупреждение властей и полиции, стали в массовом порядке появляться на берегах реки, а также у речного вокзала. Судя по многочисленным фотографиям, размещенным в социальных сетях, лёд на Оби действительно тронулся.
Аналогичным наблюдением в своем канале поделился депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»):
Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Алтайском крае был введён режим самоизоляции. Позднее губернатор Виктор Томенко внёс в законодательство поправки, ужесточающие данный режим.
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