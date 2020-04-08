Чебоксары, 8 апреля, 2020, 08:12 — ИА Регнум. В Чувашии государственные учреждения культуры открывают для онлайн-просмотра архивные записи концертов и спектаклей. Только один театр продолжил работу в дистанционном формате, предлагая юным зрителям присоединиться к мастер-классам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Фрагменты из спектаклей

Чувашские государственные учреждения — театр оперы и балеты, ТЮЗ, чувашский драмтеатр, академическая симфоническая капеллы — открыли доступ к видеозаписям ряда спектаклей и концертов.

Единственный театр, который в условиях режима повышенной готовности продолжал показывать спектакли в онлайн-режиме, — русский драматический театр, но и он вынужден был свернуть свою деятельность с 6 апреля в связи с ужесточением режима самоизоляции. При этом для зрителей открыли записи двух спектаклей.

Нестандартное решение приняли в театре кукол, запустив онлайн-мероприятия. Пользователям официального сайта и социальных сетей театр предлагает тематические видеосюжеты и онлайн-трансляции по различным темам: «Театр в лицах», мастер-классы «Создаём куклу», «Играющая кукла», «Музыка в спектакле», «Наши легендарные имена», «Работа по грантам», «Социальная работа театра», «Знакомьтесь — труппа театра», «Театральные мастерские».