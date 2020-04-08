Иркутск, 8 апреля, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на 8 апреля зарегистрировано 17 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Двое погибших. Более 1000 человек находятся на самоизоляции. Под наблюдение в обсервации помещены более 300 человек. Таковы данные регионального оперативного штаба.

Оперативный штаб Иркутской области Статистика заболеваемости COVID-19 в Иркутской области

Всего, по состоянию на 7 апреля, в 81 регионе России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлении 494 человека.

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