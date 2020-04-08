Курган, 8 апреля, 2020, 04:07 — ИА Регнум. В Курганской области в ночь на 8 апреля ликвидировали автомобильный затор, возникший на 300 км федеральной трассе Р 254 Иртыш автодороги Челябинск-Курган-Омск в районе посёлка Варгаши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Ночной дозор курганский спасателей

Из-за урагана с мокрым снегом на данном участке федеральной дороги не могли тронуться с места после ограничения движения 80 грузовых и 10 легковых автомобилей. Длина ночной автомобильной «пробки» составила более 2 км.

В ликвидации возникшего затора были задействованы 29 человек спасателей и дорожных полицейских, а также 8 единиц техники.