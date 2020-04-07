Вашингтон, 8 апреля, 2020, 00:41 — ИА Регнум. Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.

Playstation.com Геймпад PlayStation 5

https://twitter.com/PlayStation/status/1247615732961050624

Разработчики рассказали, что они создавали новый контроллер с опорой на отзывы пользователей DualShock 4. Геймпад PS5 получит новые системы обратной связи, в частности, они будут установлены не только в сам контроллере DualSense, но и в кнопки L2 и R2.

Таким образом, благодаря адаптивным кнопкам, геймеры будут получать новые ощущения в тот момент, когда будут, например, натягивать лук в игре. Кроме того, компания отмечает, что благодаря работе дизайнеров, размер геймпада будет казаться пользователям меньшим, чем на самом деле.

DualSense также будет оборудован микрофоном, который позволит геймерам общаться с друзьями без гарнитуры. Изменился и цветовой дизайн контроллеров, теперь они будут двухцветными, кроме того, световая панель поменяет своё местоположение.

Ранее Sony сообщила, что PlayStation 5 будет оборудована процессором с изменяемой частотой до 3,5 ГГц и графическим процессором производительностью 10,28 терафлопс. Консоль также получит твердотельный накопитель данных (SSD) объемом 825 гигабайт.