Киев, 8 апреля, 2020, 06:41 — ИА Регнум. Новый доклад мониторинговой миссии ООН на Украине ставит Киев в весьма неловкое положение. Почему укрывать от законного возмездия преступников, виновных в убийствах на Майдане—2014, нынешней украинской власти становится все труднее, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло

Старательное укрывание преступников, устроивших более сотни убийств в ходе массовых беспорядков в Киеве зимой 2013−14 года, выразилось в принятии пресловутого «Закона о неприкосновенности». Этот «закон» запрещает интересоваться подробностями происходившего в Киеве в ходе той самой «революции достоинства», так что установить по всем правилам криминалистики, кто и в кого стрелял — довольно затруднительно. Именно этот момент и отразила в своем докладе миссия ООН, порекомендовав к тому же сосредоточить усилия на репрессировании преступников Майдана.

Правильная рекомендация, только неисполнимая, похоже, в нынешних условиях. Пусть нацистские радикалы и составляют лишь малую толику украинского населения, их спаянность в крепкую бандитскую структуру позволяет им держать в страхе даже новоиспеченного президента с его командой. А с учетом того, что подчиняется эта банда как раз тем, против кого миссия ООН рекомендует провести расследование, расследование это, при сохранении «национально-бандитского рая» на Украине, состоится очень нескоро.

Читайте статью Андрея Ганжи «Миссия ООН и пат для Украины».