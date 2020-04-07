Кострома, 7 апреля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. В Костроме зарегистрирован третий случай выздоровления от коронавируса. Об этом 7 апреля сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. Речь идет о третьем подростке, вернувшемся в областной центр 21 марта после частного визита в Великобританию. В окружную больницу №1 несовершеннолетний был госпитализирован 27 марта.

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«Трое из 9 заболевших (коронавирусом в регионе, — прим. ред.) на сегодняшний день выписаны с выздоровлением. Выздоровевший — третий подросток из этой же (английской, — прим. ред.) группы. На сегодняшний день в регионе проведено более 1500 обследований людей», — сказал Александр Кокоулин.

Напомним, 6 апреля стало известно о первых костромичах, излечившихся от COVID-19. Отрицательный результат на инфекцию показали тесты двух подростков. Новых случаев заболевания коронавирусом в регионе на сегодняшний день не выявлено.