Ярославль, 7 апреля, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Ярославский бизнес пугают фейковыми распоряжениями Роспотребнадзора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предпринимателей. О новом способе обмана рассказала в социальных сетях предприниматель Оксана Ильичева. Владелице пекарни позвонили псевдосанинспекторы.

Оксана Ильичева Бумаги, которые принес «санинспектор»

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции, по постановлению правительства России от 10 марта номер… все производители продуктов питания и хлебобулочных изделий должны иметь информацию по новой инфекции, и обязательно в печатном варианте из полиграфии… Запишите требование, и обязательно к исполнению. Говорили очень настойчиво и прямо назидательно. Можем оформить на Вас заявку, и курьер доставит всё в назначенное время, и стоит всё это 2000 рублей! Повторяю, всё серьёзно, и на это есть постановление!» — рассказывает о диалоге с неизвестным Оксана Ильичева.

На следующий день курьер действительно приехал, но быстро ретировался после того, как бизнесмен вызвала полицию. Теперь в областном УМВД выясняют все обстоятельства происшедшего.

«По данному обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции предупреждают — в условиях мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, мошенники используют различные схемы обмана. В том числе могут предлагать предпринимателям приобрести что-либо, угрожая штрафами в случае отказа выполнить их требования. Если к вам пришли неизвестные лица, представляются сотрудниками каких-либо, в т.ч. государственных органов, под предолгом осуществления мер борьбы с распространением короновирусной инфекции, требуют заплатить налоги, неустойку, оплатить штраф, приобрести что-либо и т.п. — не сомневайтесь, это мошенники», — отметили в УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Подобные случаи в Ярославской области фиксировались и ранее, еще до появления COVID-19.

«Полгода назад такая же попытка уже была, когда десяткам предпринимателей предложили подобные издания под угрозой закрытия предприятий. Обращение к правоохранителям тогда имело успех, всё очень быстро пресекли. История повторяется. Будьте бдительны. Без санкции прокуратуры никто ни с проверкой, ни с какими-либо предложения к вам прийти не может. Тем более нынешнее время, когда все проверки запрещены указом президента!» — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Пострадавшая хозяйка пекарен надеется, что полиция установит личность «санинспектора», и он ответит по всей строгости закона.