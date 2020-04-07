Чебоксары, 7 апреля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах при росте подтверждённых случаев коронавируса пациентов смогут разместить в одном из стационаров клинической больницы. Готовность учреждения оценил сегодня, 7 апреля, врио главы Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Готовность стационара оценил врио главы Чувашии Олег Николаев

Речь идёт об акушерском стационаре № 3 первой городской клинической больницы. Его преимущество в том, что оно представляет собой отдельно стоящее здание со своей инфраструктурой, что позволяет разделить потоки приёма больных. Здесь подготовлены боксы для тех, кто ждёт результатов теста и для тех, кому оказывается плановая медицинская помощь. Власти отмечают, что «акушерский стационар готов к приему и лечению пациентов с COVID-19». При необходимости сюда будут дополнительно доставлены аппараты ИВЛ.

Врио главы Чувашии отметил, что в регионе разработан «план развёртывания коек для разных групп населения».

Cap.ru Медицинское оборудование

Cap.ru В акушерском стационаре

«На сегодняшний день в республике развернуто более 300 коек, в том числе 54 койки здесь для беременных и рожениц», — сообщил Олег Николаев.

Изолированные боксы для пациентов с подтверждённым коронавирусом оборудованы в Чебоксарах в стационаре БСМП и второй городской детской больнице, в Новочебоксарске — в инфекционном стационаре городской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии усилены меры по борьбе с коронавирусом. Речь, прежде всего, идёт об ужесточении режима самоизоляции. Также ограничиваются пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. Власти ссылаются на «неблагоприятную динамику распространения» COVID-2019.

Cap.ru Один из стационаров клинической больницы

Напомним, в республике с начала пандемии по коронавирусу установлено 17 случаев, в том числе 7 апреля — девять.

Врачи призывают «проявить сознательность, максимально исключить внешние контакты и посещение мест скопления людей, сократить выходы на улицу», а при посещении аптек и продуктовых магазинов соблюдать дистанцию, применять средства индивидуальной защиты.