Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В петербургский парламент внесли законопроект о дополнительных выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщили во фракции «Единой России».

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Соответствующие поправки в Социальный кодекс Петербурга гласят, что право на выплату получат только те семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, выплату будут выдавать каждый месяц на каждого ребенка.

Выплата будет равна 50% от величины прожиточного минимума для детей, установленной в Петербурге за второй квартал 2019 года, то есть 5 тыс. 588 рублей. По предварительным расчетам, такую поддержку в городе получат 35 тыс. 222 человека.

«Средства для реализации указа [президента] у нашего города есть. В конце марта поступила субсидия из федерального бюджета в сумме 873 883,2 тыс. рублей. Еще 1 487 863,3 тыс. рублей будет добавлено непосредственно из бюджета Петербурга. Именно для этого мы и планируем внести изменения в Социальный кодекс города. Важное уточнение — действие закона будет распространяться и на уже прошедший период с 1 января 2020 года», — заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.