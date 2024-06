Стокгольм, 7 апреля, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Издательство Free League Publishing выпустит настольную игру по мотивам франшизы Tales From the Loop, основанной на произведениях шведского художника Саймона Сталенхага. Краудфандинговая кампания по сбору средств стартовала на сервисе Kickstarter 7 апреля.

Цитата из видео «Nostalgi&Nördkultur träffar Simon Stålenhag» пользователя Nostalgi & Nördkultur. youtube.com Иллюстрация шведского художника Саймона Сталенхага

Tales From the Loop — The Boardgame позволит пятерым игрокам примерить на себя роль подростков, изучающих различные аномалии в Loop («Петле») — огромном подземном научном комплексе. Сообщается, что каждая партия будет начинаться с уроков в школе, после которых каждый геймер будет самостоятельно планировать собственное время: делать домашнее задание, изучать город или искать аномалии.

В комплекте с игрой идёт набор миниатюр от Dust Studio. Сообщается, что в Tales From the Loop — The Boardgame будет несколько сюжетных сценариев, позволяющих разыграть разные ситуации.

Напомним, Tales From the Loop — это научно-фантастическая книга шведского писателя и художника Саймона Сталенхага, состоящая из его иллюстраций. Популярность его работам также принесла одноимённая настольная игра, выпущенная в 2017 году.

В начале апреля также состоялась премьера одноимённого сериала на Amazon Prime Video. На сервисе доступны все восемь эпизодов первого сезона.