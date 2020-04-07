Ярославль, 7 апреля, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко продолжит свою карьеру в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз», об этом сообщил агент игрока Сергей Исаков.

ХК «Локомотив» Григорий Денисенко покидает Ярославль

«У Денисенко закончился контракт с «Локомотивом», и я предупредил клуб, что он уедет в НХЛ. В ближайшее время будет подписано соглашение с «Пантерз», — цитирует Исакова «Чемпионат».

В рамках прошедшего сезона Денисенко набрал 12 (6+6) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1».

«Флорида Пантерз» выбрала игрока на драфте 2018 года под общим 15-м номером.