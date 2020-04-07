Калуга, 7 апреля, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Калужская область примет участие во всероссийском конкурсе на создание виртуальных концертных залов в 2021—2022 годах. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Фото министерства культуры Калужской области Виртуальный концертный зал

На создание виртуальных концертных залов в Обнинске, Мещовске, Сухиничах и посёлках Думиничи и Товарково будет подано заявка. В настоящее время в регионе открыто восемь виртуальных концертных залов. В 2020 году планирует начать работу виртуальный зал в районном Доме культуры города Мосальска.

Напомним, в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» объявлен конкурсный отбор субъектов России на предоставление в межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов. Его организатором стало Министерство культуры РФ.