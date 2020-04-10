Президент РФ Владимир Путин 7 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России ещё не пройден. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале подчеркнул, что выводы по принятым мерам в российских регионах можно будет сделать лишь во второй половине апреля. Между тем специалисты не исключают, что власти РФ не будут продлевать срок нерабочих дней после 30 апреля. В свою очередь, Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике заявил, что обсудит со специалистами возможность сокращения числа нерабочих дней. ИА REGNUM следит за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в России. [[[picture1]]]

Обложка. Коронавирус в России. Иван Шилов ИА REGNUM

16:33 07.04.2020 В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Напомним, за прошедшие сутки (на 7 апреля) в регионе официально подтвердили 11 новых случаев коронавируса, в том числе и у медсестры больницы. Читайте подробнее: В Прикамье медсестра инфекционной больницы заразилась коронавирусом

16:34 07.04.2020 Возможность сдать платный тест на COVID-19 каждым желающим рассматривают власти Белгородской области. Анализы могли бы делать в сетевых коммерческих лабораториях. Подробности в материале: Белгородские власти рассматривают вариант платного теста на COVID-19

16:34 07.04.2020 На Ямале «Газпромнефть» в рамках программы по противодействию распространению нового коронавируса в течение месяца будет бесплатно обеспечивать бензином и дизельным топливом транспорт медицинских служб городов Ноябрьска и Муравленко. Читайте подробнее: На Ямале «Газпромнефть» обеспечит бесплатным бензином медиков двух городов

16:35 07.04.2020 Совладелец аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко в интервью Forbes заявил, что, согласно оптимистичному сценарию, международные полёты будут возобновлены в июле, а уровень пассажиропотока будет возобновлён к концу 2020 года.

16:40 07.04.2020 Депутатам и — особенно — сенаторам на какое-то время придется отказаться от привычки жить за чужой законопроектный счет. И не потому, что нынешняя ситуация заставит депутатов и — особенно — сенаторов в ускоренном порядке освоить наконец-то умение сочинять законопроектные тексты и делать это добротнее министерств и ведомств. И не потому, что будет нарушена сложившаяся за последнее десятилетие диспропорция числа принятых законов между их авторами: три четверти — от правительства, четверть — от всех остальных. Но привычка — вторая натура. От нее можно избавиться, только сменив носителя этой привычки. Так что пока — законотворческая «социальная изоляция», потому что правительству не до плановой законопроектной работы, пишет Андрей Маленький в материале «Почему в России не введено чрезвычайное положение в связи с коронавирусом?» Дума РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

16:43 07.04.2020 220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Читайте также: Тверские предприятия должны соблюдать санитарные нормы — Руденя

16:45 07.04.2020 Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что около 1700 жителей столицы лечатся от коронавируса дома.

16:45 07.04.2020 В Чечне в условиях распространения коронавируса и нахождения граждан на самоизоляции оказывается помощь малообеспеченным продуктами питания и денежными средствами. За последние дни получили продуктовые наборы 45 411 семей. Об этом сообщил 7 апреля в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров Об этом: В Чечне получили помощь от фонда Ахмата Кадырова свыше 45 тыс. семей

16:48 07.04.2020 Медицинские работники в Ростовской области, как и по всей России, находятся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На это в ходе заседания регионального штаба по борьбе с COVID-19 указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: Ростовский губернатор: медики находятся на передовой в борьбе с COVID-19

16:54 07.04.2020 В Петербурге группа активистов запустила проект по выносу мусора для тех, кто не хочет выходить из дома в период самоизоляции. За недельную «подписку» в 200 рублей предприниматели обещают выносить мусор вечером, забирая мешок от дверей квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Петербуржцам предлагают вынести мусор за деньги, МВД взывает к бдительности

16:54 07.04.2020 В Коми будут ускоренно готовить медиков и волонтеров для оказания помощи людям в период пандемии. «Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, даже к самому худшему», — заявил врио главы Коми Владимир Уйба Подробности в материале: В Коми готовятся к худшему развитию ситуации с коронавирусом

16:58 07.04.2020 Никаких преград для проведения посевной на территории Краснодарского края нет. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам проведения посевной кампании, сообщает 7 апреля пресс-служба администрации края. «Карантин — это единственная мера, чтобы снизить риск распространения инфекции. Но даже в условиях распространения коронавируса Кубань должна остаться житницей России и гарантом продовольственной безопасности. Никаких преград для посевной нет и быть не может», — сказал губернатор. Об этом: Коронавирус не преграда для посевной на Кубани — губернатор

16:59 07.04.2020 Система, позволяющая вести контроль соблюдения режима самоизоляции, запущена 7 апреля в тестовом режиме в городе Кинели Самарской области. Об этом 6 апреля сообщил областной департамент информационной политики. По сообщению пресс-службы ведомства, система, позволяющая жителям области получать разрешение на выход из дома в период самоизоляции с помощью QR-кодов полностью готова к запуску и будет опробована в Кинеле. Читайте подробнее: В Самарской области тестируют систему контроля режима самоизоляции

16:59 07.04.2020 В Москве около 1700 человек проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому и консультируются с врачами в онлайн-режиме, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Об этом: В Москве около 1,7 тысячи человек лечатся от коронавируса на дому

17:06 07.04.2020 В Новосибирской области с завтрашнего дня, 8 апреля, полицейские совместно с представителями органов госвласти начнут проверки соблюдения всеми жителями региона режима самоизоляции. Об этом сообщает оперативный штаб. «На нарушителей будут составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Она предусматривает штрафы гражданам от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — 10−50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30−50 тысяч рублей, юридическим лицам — 100−300 тысяч рублей», — говорится в официальной информации. До этого в Новосибирской областиштрафовали только за нарушение карантина. Полицейские уже задержали девять человек, прибывших из-за рубежа и покинувших место проживания. Троих оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом: Всех новосибирцев проверят на соблюдение самоизоляции

17:06 07.04.2020 Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград. В региональном оперативном штабе 7 апреля рассказали о новых носителях коронавируса. Читайте подробнее: В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

17:08 07.04.2020 Занятие сельским хозяйством должно стать спасением для жителей Дагестана, лишившихся работы из-за простоя предприятий и организаций на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимо мобилизовать людей, в том числе молодежь, для производства продовольственной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор, заслуженный экономист Дагестана Шамардан Мудуев. Об этом: Уволенных на фоне пандемии жителей Дагестана прокормит земля — мнение

17:09 07.04.2020 На Мурманском реабилитационном предприятии инвалидов наладили производство защитных масок. За день предприятие отшивает более пяти тысяч масок, трудится на производстве чуть более десятка человек. Читайте подробнее: Пять тысяч масок в день шьют работники реабилитационного центра в Мурманске

17:12 07.04.2020 В Свердловской области шесть человек с новым коронавирусом заразились после пребывания в других регионах страны. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным властей, шестеро жителей ранее вернулись из Москвы или Санкт-Петербурга. Там пациенты и могли подхватить COVID-19. Ещё 36 человек подцепили коронавирус за рубежом, добавил Креков. Читайте также: На Среднем Урале выявили внутрироссийские случаи передачи COVID-19

17:13 07.04.2020 По данным на 7 апреля в Севастополе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Подробности в материале: В Севастополе не зарегистрировано новых случаев COVID-19

17:14 07.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания с членами правительства и специалистами в области вирусологии поинтересовался у последних о возможности сокращения периода нерабочих дней. Читайте также: Путин спросил мнение вирусологов о завершении режима нерабочих дней

17:18 07.04.2020 В Чувашии усилены меры по борьбе с коронавирусом. Прежде всего, это касается режима самоизоляции граждан. Читайте подробнее: В Чувашии ужесточили меры самоизоляции

17:20 07.04.2020 Подозреваемого в попытке сбыта пропусков для движения транспорта на период карантина задержали в Краснодарском крае, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе ГУ МВД по региону. Подробности в материале: На Кубани задержан торговец поддельными «карантинными» пропусками

17:20 07.04.2020 В Ростовской области учащихся образовательных учреждений обеспечат продуктовыми наборами. Подробности в материале: Школьникам Ростовской области выдадут продуктовые наборы

17:23 07.04.2020 Управделами президента РФ в своём аккаунте во «ВКонтакте» опубликовало видеоролик с правилами использования перчаток и медицинских масок. На кадрах хирург Волынской больницы управделами Роман Головин демонстрирует, что маску нужно надевать аккуратно, не касаясь полотна и используя лишь резинки. Снимать её нужно одним движением, также касаясь только резинки. Что касается перчаток, то их нужно надевать, не касаясь внешней поверхности.

17:31 07.04.2020 По итогам первого квартала 2020 года операторы системы 112 Москвы приняли 753 517 экстренных вызовов от населения. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Более трёх тысяч вопросов касались распространения коронавируса. В январе по этой теме в экстренные службы обратились девять человек, в феврале — 53. В марте же количество вопросов, связанных с коронавирусом, составило около трёх тысяч. Об этом: Экстренные службы Москвы приняли 3 тыс. звонков о коронавирусе

17:34 07.04.2020 Сроки комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на следующий учебный год перенесли в Рязани. Это связано с введёнными ранее мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили 7 апреля в пресс-службе мэрии. Подробности в материале: В Рязани из-за коронавируса отложили запись в детский сад

17:35 07.04.2020 Певица Земфира в своём аккаунте в Instagram рассказала о записи нового альбома на самоизоляции. «В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило, как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно сидеть дома, беречь близких», — написала Земфира.

17:39 07.04.2020 Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина рассказал, что результат самоизоляции граждан РФ можно будет увидеть через неделю, и тогда же, через неделю, можно будет вернуться к вопросу о возможности сокращения нерабочих дней.

17:39 07.04.2020 В Ростовской области выявили почти 1,5 тыс. человек, контактировавших с заболевшими коронавирусной пневмонией жителями. Читайте подробнее: В Ростовской области 1,5 тыс. человек контактировали с заболевшими COVID-19

17:40 07.04.2020 В Красноярском крае открыт специальный счёт, на который все желающие смогут перечислить средства для помощи тем, кто сегодня в ней нуждается. Читайте также: Коронавирус: в Красноярском крае открыли благотворительный счёт

17:41 07.04.2020 Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту распространения в сети интернет фейка о том, что новый коронавирус якобы был создан в России. Об этом: СК возбудил дело по факту фейка о том, что коронавирус якобы сделали в РФ

17:42 07.04.2020 Участковые уполномоченные приостановили прием граждан в Самарской области в целях принятия мер по предупреждению распространения коронавируса. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По сообщению пресс-службы ведомства, данное решение было принято в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации по COVID-19 согласно инструкции, утвержденной приказом МВД РФ № 205 от 29 марта прошлого года. Читайте также: В Самарской области участковые приостановили прием граждан

17:45 07.04.2020 В Чебоксарах при росте подтверждённых случаев коронавируса пациентов смогут разместить в одном из стационаров клинической больницы. Об этом: Акушерский стационар в Чебоксарах сможет принять пациентов с коронавирусом

17:45 07.04.2020 Петербургские предприниматели, желающие поработать в течение апреля вопреки объявленным карантинным «каникулам», обрушили сайт, куда должны были подать заявку о продолжении деятельности. Читайте также: Желающие поработать на «каникулах» в Петербурге обрушили сайт для заявок

17:48 07.04.2020 Около 300 пациентов и сотрудников больницы в Воронежской области проверяют на коронавирус после того, как инфекция подтвердилась у одного из пациентов. Речь идёт о Калачеевской районной больнице — на СOVID-19 проверяют всех, кто мог контактировать с заболевшим. Читайте также: 300 врачей и пациентов больницы под Воронежем проверяют на СOVID-19

17:48 07.04.2020 В петербургском международном аэропорту «Пулково» в 17:42 мск приземлился самолет «Аэрофлота» Airbus A330−300 (рейс SU271), на котором из Бангкока (Таиланд) прибыли 187 эвакуированных граждан России. Они возвращаются на родину в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом: В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

17:52 07.04.2020 Президент России Владимир Путин намерен в среду, 8 апреля, обсудить с губернаторами регионов предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Путин обсудит с губернаторами меры по борьбе с коронавирусом

17:53 07.04.2020 Защитные костюмы для врачей начнут изготавливать в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, пробный экземпляр для испытаний был передан в больницу им. Середавина. Специалисты уже высказали свои замечания и пожелания к данному изделию. В настоящее время костюмы дорабатываются в соответствии с этими замечаниями. Сейчас готовятся для них лекала разных размеров. Об этом: В Самарской области начнут изготавливать защитные костюмы для врачей

17:54 07.04.2020 Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские предприятия вышли на производство почти 1,6 млн медицинских масок ежесуточно. По его словам, Россия закупила у Китая 51 млн медицинских масок, и все они были поставлены в регионы.

17:56 07.04.2020 В Астрахани гастроном «Михайловский» два раза в день будет привозить бесплатные горячие обеды и ужины для медработников госпиталя областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. Там находятся на лечении 23 пациента с коронавирусом. Также по просьбе врачей инфекционной больницы один из региональных сотовых операторов подарил им четыре смартфона и оплатил безлимитный интернет. По мере необходимости предприниматели готовы выполнить и другие заявки медиков. Об этом: Астраханские бизнесмены помогают медикам в борьбе с коронавирусом

17:57 07.04.2020 В Ивановской области вылечились шесть пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, об этом 7 апреля на брифинге заявил глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. По его словам, четверо пациентов уже выписаны из стационаров с выздоровлением, выписка ещё двоих запланирована на 7 апреля. Об этом: В Ивановской области шесть пациентов с COVID-19 выздоровели

18:02 07.04.2020 Главврач московской больницы имени И. В. Давыдовского Елена Васильева заразилась коронавирусом. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости. Васильева подтвердила изданию факт своего заражения, однако уточнила, что как только появились подозрения на инфекцию, она самоизолировалась. Ряд СМИ ранее сообщал, что врач продолжала участие в конференциях и общение с медицинским персоналом и якобы теперь на коронавирус проверяют более 500 человек, контактировавших с Васильевой. Читайте также: Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

18:02 07.04.2020 Пик эпидемии коронавируса на данный момент не пройден, об этом 7 апреля на брифинге заявил глава департаменте здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. «На сегодняшний день можно сказать, что цепочка от доктора областной больницы локализована и все новые контакты — это люди, приехавшие из-за рубежа. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто возвращается: сейчас очень важно соблюсти сроки карантина, проявить уважение к себе, к своим близким, соседям и всем жителям Ивановской области», — цитирует Фокина пресс-служба облправительства. Подробности в материале: Глава Ивановского облздрава: «Пик эпидемии не пройден»

18:08 07.04.2020 В Петербурге врачи заявили в полицию на пациента, который от них сбежал. Мужчина контактировал с заражённым коронавирусом. Об этом: В Петербурге из больницы сбежал пациент, контактировавший с зараженным

18:10 07.04.2020 Заболевшие коронавирусной пневмонией жители Ростовской области заразились во время зарубежных поездок и посещения неблагополучных субъектов России. Подробности в материале: Коронавирус обнаружен в шести городах и районах Ростовской области

18:20 07.04.2020 В Ростовской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией будет расти. На это указал главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв. Читайте также: Роспотребнадзор: в Ростовской области число заболевших COVID-19 будет расти

18:23 07.04.2020 Певица Земфира работает над новым музыкальным материалом, находясь дома в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Подробности в материале: Земфира рассказала о записи нового альбома в самоизоляции

18:28 07.04.2020 Принять участие в акции по поддержке продуктовыми наборами малообеспеченных неполных и многодетных семей призвал крупных сельхозтоваропроизводителей Воронежской области заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. «В настоящее время из-за ограничительных мер, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в нашей стране, как и во всём мире, происходят негативные изменения в экономической и социальной сфере. Федеральные, так и региональные власти предпринимают оперативные беспрецедентные меры для максимального смягчения текущей ситуации в ведущих секторах экономики и, в особенности, для граждан», — говорится в обращении Гордеева. Подробности в материале: Вице-спикер Госдумы просит воронежских аграриев поддержать семьи с детьми

18:28 07.04.2020 Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что к вопросу сокращения периода нерабочих дней можно вернуться через неделю, когда пройдет инкубационный период после разобщения и будет понятно, какие тренды в заболеваемости. Подробности в материале: Глава института «Микроб» призвал сохранить режим нерабочих дней еще неделю

18:29 07.04.2020 Руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалёв назвал главный принцип борьбы с коронавирусом в регионе. Подробности в материале: В Ростовской области назвали главный принцип борьбы с коронавирусом

18:35 07.04.2020 Директор центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию фактически уже готовы. Читайте также: Глава «Вектора» рассказал Путину об экспресс-тестах на коронавирус

18:38 07.04.2020 Министерство здравоохранения Ростовской области опровергло появившуюся информации о случаях заражения коронавирусом медиков. Читайте подробнее: Ростовский минздрав опроверг слухи о заболевших медиках

18:41 07.04.2020 В Петербурге сотрудники полиции оперативно нашли мужчину, сбежавшего из карантина по коронавирусу, в котором он находился в больнице Святого Георгия. Нарушитель режима направлен в загородный обсерватор, который охраняют сотрудники ОМОН Росгвардии. Об этом: В Петербурге полицейские задержали сбежавшего из стационара мужчину

18:45 07.04.2020 Во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный местной жительнице поставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом 7 апреля сообщил мэр города Алексей Соколов. Первичное тестирование показало у женщины положительный результат, однако Роспотребнадзор пока не подтвердил эти данные. Об этом: Во Владимирской области предварительно подтвержден новый случай COVID-19

18:50 07.04.2020 На одном из пензенских предприятий решили оказывать помощь малообеспеченным слоям населения поставкой грибов. Тепличный комбинат выделил 300 кг свежих огурцов. В целом продовольственную помощь получат около 4 тыс. семей. Читайте также: Малообеспеченных граждан в Пензенской области снабдят грибами

18:51 07.04.2020 Новый вид коронавируса, который распространяется по планете, невозможно будет уничтожить и навсегда вывести из человеческой популяции. Об этом 7 апреля заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Этот вирус никуда не денется. Он навсегда попал в нашу человеческую популяцию, и мы с ним будем жить. Говорят, мы это ликвидируем: это не так. Мы ликвидировали за всю историю только оспу и то за 20 лет всем миром», — сказал Зверев. Читайте также: «Этот вирус никуда не денется, он навсегда» — академик РАН

18:53 07.04.2020 Россия закупила у Китая 72 млн медицинских масок для поставки их в регионы, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Подробности в материале: Россия закупила у Китая более 70 млн медицинских масок

18:53 07.04.2020 Ситуацию с распространением коронавируса в России нельзя назвать простой, но безнадежной её считать совершенно неверно, заявил 7 апреля президент России Владимир Путин на совещании с медицинскими экспертами по пандемии COVID-19. Глава российского государства поблагодарил медиков за их вклад в борьбу с пандемией, отметив важность их рекомендаций для руководства страны и местных властей. Читайте также: Путин считает ситуацию с COVID-19 в России совершенно не безнадежной

19:02 07.04.2020 В Мордовии в настоящее время условия карантина по месту проживания соблюдают 450 человек, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Всего на лечении в стационаре находятся 42 человека, из них трое с выявленным коронавирусом. Подробности в материале: В Мордовии на домашнем карантине находятся 450 человек

19:09 07.04.2020 Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телепередачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» одобрила меры, предпринятые в РФ в рамках борьбы с коронавирусом. «Не только система здравоохранения, но и вся Российская Федерация ответила на пандемию очень быстро, очень правильно. От начала первого случая, когда пошел завоз из европейских стран, РФ удалось добиться времени достаточно для того, чтобы система переподготовилась, чтобы перепрофилировать больничные койки, это очень важно. Меры были приняты своевременно», — сказала Вуйнович.

19:22 07.04.2020 В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия, закрытой на карантин, сбежал пациент. Читайте также: В Петербурге пациент сбежал из больницы, опасаясь коронавируса

19:25 07.04.2020 Медицинский работник в защитном костюме. Фото: mos.ru

19:28 07.04.2020 Информация о смертельно опасных прививках от коронавируса, которые якобы делаются в Дагестане медиками и сотрудниками полиции, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МВД. Подробности в материале: В МВД Дагестана опровергли фейк о смертельных прививках

19:40 07.04.2020 Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемостью этой инфекции будут происходить в будущем. Об этом 7 апреля заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «У нас осенью будут вспышки этого заболевания в отдельных регионах, странах. Следующей зимой будут, жди вспышки. Он никуда не уйдет. Вы не выведете его из человеческой популяции», — сказал учёный. Читайте также: Академик РАН предсказал новые вспышки коронавируса в будущем

19:44 07.04.2020 Представитель ВОЗ указала, что в случае отмены режима самоизоляции не будет гарантии на соблюдение гражданами всех рекомендаций по предотвращению заражения коронавирусом. Читайте также: Представитель ВОЗ в России отметила важность сохранения режима самоизоляции

19:44 07.04.2020 Петербургские парки вечером вторника, 7 апреля, полны гуляющими. Как сообщают корреспонденту ИА REGNUM местные жители, встретить полицейские патрули на улице почти невозможно. Люди массово вышли в зеленые зоны практически во всех районах города, игнорируя режим самоизоляции. Об этом: Петербургские парки кишат народом — самоизоляцию растопило солнце

19:52 07.04.2020 В Чечне положительные тесты по коронавирусу выявлены у 31 человека. У 17 из них результаты анализов подтверждены в федеральных исследовательских центрах, сообщил 7 апреля в своей еженедельной вечерней сводке министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. На сегодняшний день выписаны после успешного лечения 12 человек, еще трое готовятся к выписке. Читайте также: В Чечне подтвержден коронавирус у 17 пациентов

19:56 07.04.2020 Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с малолетними детьми, сообщает 7 апреля пресс-служба Кремля. Согласно положениям нового указа, на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет семьям будет выплачено по пять тыс. рублей в месяц. Читайте также: Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с маленькими детьми

20:10 07.04.2020 В три раза планируется снизить размер налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения, в 2020 году. Подробности в материале: В Тверской области для 5,3 тыс. предпринимателей снизят налог

20:17 07.04.2020 К работе по созданию вакцин от коронавируса привлечены специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, сообщил 7 апреля на селекторном совещании в Минобороны начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, военные специалисты работают над вакцинами от коронавирусной инфекции совместно с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством. Читайте также: Специалисты войск РХБЗ задействованы в работе над вакциной от коронавируса

20:19 07.04.2020 Сотрудники полиции Новосибирска принимают участие в мероприятиях по защите населения от распространения коронавирусной инфекции. Фото: 54.мвд.рф

20:23 07.04.2020 Все ограничительные меры, которые сегодня принимаются в Тверской области, принимаются в интересах общего здоровья. Об этом заявил 7 апреля губернатор Игорь Руденя, комментируя продление в регионе ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса. Читайте подробнее: Важна общая сознательность — губернатор Тверской области Руденя

20:31 07.04.2020 Для лечения больных COVID-19 в ВС РФ подготовлено 32 госпиталя на 4900 коек и ещё семь мобильных госпиталей на 100 коек каждый. Читайте подробнее: В ВС РФ для возможных больных COVID-19 подготовили 32 госпиталя

20:48 07.04.2020 Следственный комитет возбудил уголовное дело по новой статье 207.1 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») по факту публикации в сети интернет недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в городе Волхове (Ленинградская область). Подробности в материале: В Ленобласти возбудили дело о фейках про коронавирус в Волхове

20:53 07.04.2020 Граждане, прибывшие во Владимирскую область из других регионов, теперь должны сообщать об этом на горячую линию регионального департамента здравоохранения и на две недели обеспечивать самоизоляцию по месту пребывания. Исключение сделают только для тех, кто прибыл в служебную командировку. Читайте также: Всех приезжающих во Владимирскую область отправят на самоизоляцию

20:57 07.04.2020 Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10−14 дней, после чего процесс распространения инфекции пойдёт на спад, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Читайте также: Скворцова: Россия выйдет на плато по коронавирусу через 10−14 дней