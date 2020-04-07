Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Петербурге во вторник, 7 апреля, побит температурный рекорд по теплу. К 13:00 мск температура воздуха в городе поднялась до +15,4 градусов.

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Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», это рекордное значение — на целый градус выше, чем предыдущее достижение на эту дату, зафиксированное 7 апреля 1996 года. Тогда термометры показывали 14,4 градусов тепла.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем в Петербурге потеплеет до 16 градусов. Все остальные дни до конца недели температура будет опускаться, достигнув 4 градусов тепла днем понедельника, 13 апреля. Ночью же столбик термометра и вовсе опустится ниже нуля на грядущих выходных.