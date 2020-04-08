Москва, 8 апреля, 2020, 03:11 — ИА Регнум. Коронавирус — это не обычный грипп, во всяком случае, по части влияния на мировые финансы. Что предстоит пережить миру и России в финансовом плане и как от этого всего защититься, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Аналитический центр Oxford Economics подсчитал, что потери от пандемии коронавируса по всему миру могут составить до 1,1 трлн долларов только за 2020 год. И некоторые считают этот прогноз излишне оптимистичным. Что касается России, то глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил ближайший ущерб в объеме до 5% российского ВВП, — по его мнению, эту сумму еще нужно мысленно удвоить, так как экстренные меры потребуют дополнительных трат из резервов.

Развитие эпидемии в России и за рубежом не дает причин усомниться в словах экономических экспертов, но есть определенная сфера экономики, к которой в российских условиях стоило бы отнестись особо внимательно. Это сфера малого частного предпринимательства, в котором заняты до 70% трудоспособного российского населения. Прибыль от этих людей для госбюджета не так велика, как, например, от Газпрома, но пренебрегать такой частью населения совершенно недопустимо, в том числе и в плане стабильности государства. А ведь эти люди с наступлением коронавирусной эпохи попали в большую беду.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Какая и зачем сейчас необходима помощь малому бизнесу из-за эпидемии».