Вашингтон, 8 апреля, 2020, 01:06 — ИА Регнум. Согласно просочившейся в СМИ информации, разведка США нашла виновных в том, что США не смогли эффективно противостоять вирусной атаке. Кто на этот раз оказался в составе «оси зла» и как им это удалось, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

U.S. Army

Не удивляйтесь, что «русские опять сделали это». Причем не одни, а в компании с Ираном, саудитами и китайцами. Каким образом эта команда подвела США под вирусный цугундер? Очень просто: именно они «указали заниженное количество больных на своей территории», и поэтому доверчивые и наивные США махнули рукой на подготовку отражения вирусного заболевания. А когда вирус пришел, уже было поздно.

Как ни странно, но виновником, помимо перечисленным стран, оказывается также Китай, эффективность которого в борьбе с заболеванием крайне настораживает не кого-то, а самого госсекретаря США Майка Помпео. Поскольку именно он первым разразился обвинениями в сторону Китая, постольку можно предположить, что нынешний доклад разведки с расширенным списком обвиняемых — своего рода реверанс разведчиков в сторону своего бывшего руководителя Помпео. Но всё может быть и совсем не так, а шквал обвинений понадобился совокупному политическому сознанию Вашингтона, чтобы каким-то образом объяснить свой отказ участвовать в инициативах по борьбе с коронавирусом, которые недавно предложил Китай.

Читайте статью Владимира Павленко «Почему США вновь завели заезженную пластинку о «китайском вирусе»?».