Чебоксары, 7 апреля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Чувашии, как и по всей стране, введение ограничительных мер наиболее ощутимо ударило по малому бизнесу. В 22 отраслях, которые федеральное правительство отнесло к наиболее пострадавшим, в Чувашии работают более 8,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такие данные были приведены на совещании в правительстве.

Cap.ru Федеральные и региональные меры поддержки

В России утверждены 22 отрасли экономики, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. По данным минэкономики, в Чувашии в этих отраслях осуществляют деятельность 8 425 субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых трудятся порядка 15 тыс. человек.

Согласно данным, опубликованным в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Чувашии Александра Рыбакова, на 1 января 2020 года в регионе работали 45,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 2,7% меньше, чем было годом ранее (46,1 тыс. субъектов МСП). В данной сфере, включая индивидуальных предпринимателей, были заняты 154,6 тыс. человек, что составляет 97,8% к аналогичному показателю на 1 января 2019 года (158 тыс. человек).

То есть по простым арифметическим подсчётам, введение режима повышенной готовности и ужесточение ограничительных мер значительнее всего ударило почти по каждому пятому субъекту МСП (доля 18,6% от общего числа) и каждому десятому работнику, занятому в малом бизнесе.

Отметим, в 2019 году в структуре валового регионального продукта Чувашии доля малого и среднего предпринимательства превысила 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная правительственная комиссия утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с распространением COVID-2019, для оказания первоочередной адресной поддержки. В их числе — авиаперевозки, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная, образовательная и туристическая деятельность, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по организации конференций и выставок, а также по предоставлению бытовых услуг населению.