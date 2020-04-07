Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Традиционный апрельский субботник в Петербурге в 2020 году отменен. По словам и.о. главы городского комитета по благоустройству Сергея Малинина, это произошло впервые за столетие, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Субоотник в апреле 2019 года в Петербурге

«К сожалению в связи с [текущей] ситуацией в этом году будет без привлечения общественности День благоустройства, который был намечен на 25 апреля», — сказал Малинин.

Позже он уточнил, что по сути никакого субботника вообще не случится — сотрудники коммунальных предприятий просто выполнят требующуюся работу в течение месяца. Им поможет тот факт, что зима в Петербурге была бесснежная и теплая, так что еще в феврале точечно началась помывка городских улиц и объектов, а более интенсивно город принялись убирать с 18 марта.

«В принципе это, наверное, впервые за сто лет. Как мы помним, первый субботник был в 1919 году, в 1920 году был уже более массовый субботник. И вот впервые субботника не будет», — сказал Малинин.

Как правило, добавил чиновник, на субботник в апреле выходило порядка 200 тыс. человек, включая студентов и местных жителей, которых набиралось около 10% от общего количества.