Ярославль, 7 апреля, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Ярославле в подвале жилого дома был обнаружен предмет, похожий на минометную мину со следами сильной коррозии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Росгвардии. Мину была найдена при проведении слесарных работ в подвале трехэтажного жилого доме на улице Кудрявцева в Ленинском районе Ярославля.

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«Росгвардейцы срочно отвели работников на безопасное расстояние, после чего оцепили территорию и совместно с прибывшими сотрудниками специальных служб приступили к эвакуации жителей дома. Всего из подъезда дома выведено 11 человек, сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии полностью обеспечена безопасность граждан и имущества, — рассказали в Росгвардии.

На место выехали специалисты группы разминирования Ярославского ОМОН, они установили, что в подвале находилась 82-милимметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. При ней был взрыватель, потому существовала опасность взрыва.

«С соблюдением необходимых мер предосторожности сотрудники ОМОН извлекли мину и, поместив в специализированный контейнер для перевозки взрывоопасных снарядов, направили на полигон, где уничтожили с использованием накладного заряда», — отметили в Росгвардии.

Специалисты осмотрели дом и подвал, других опасных предметов не обнаружено.