Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. В Петербурге за сутки полицейские задержали и отправили в обсерватор двух граждан, не соблюдавших необходимые меры после заграничных поездок, ещё одного с температурой госпитализировали. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция Петербурга

Выявить нарушителей полицейские смогли в рамках работы по контролю за соблюдением режима самоизоляции.

Так, посещая дома, где проживают люди, которые только что вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран, служители правопорядка не обнаружили 23-летнюю уроженку Архангельска. 3 апреля, после возвращении из Норвегии, ей было вручено предписание, которое она не соблюдала. В результате полицейские обнаружили ее на улице во время общения с другими людьми.

«В отношении девушки составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Она направлена в обсерватор в пансионате «Заря», — уточняют в ведомстве.

Второй нарушитель — 21-летний уроженец города Кирова, который тоже вернулся в Петербург 3 апреля из Норвегии из учебной командировки и должен был соблюдать режим самоизоляции по месту проживания на улице Кораблестроителей. В момент появления полицейских у мужчины была повышена температура, о чем он никуда не сообщал до этого. Его экстренно госпитализировали в инфекционную больницу им. С. П. Боткина.

Третьим нарушителем оказался 60-летний житель Калининского района, вернувшийся из Турции 24 марта. Несмотря на предписание о соблюдении режима самоизоляции, мужчина свободно передвигался на своем автомобиле по городу. Об этом правоохранителям стало известно при проверке передвижения его автомобиля «рено».

»Сотрудники полиции оказали содействие медицинским работникам в доставлении гражданина в обсерватор в пансионате «Заря». В отношении мужчины составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», — подчеркнули в Главке МВД.

Напомним, в Петербурге за прошлые сутки выявили 69 новых зараженных COVID-19, их общее количество составило 295 человек.