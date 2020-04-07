Рыбинск, Ярославская область, 7 апреля, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Во втором по величине городе Ярославской области подтвержден первый диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в администрации Рыбинска.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Ярославской области подтверждены 5 новых диагнозов, один из них — рыбинский.

«Женщина обратилась к медикам по причине повышения температуры с сопутствующими характерными симптомами. Первичный анализ подтвердил предположения врачей. Диагноз, установленный в Рыбинске, официально подтвердила московская лаборатория. Женщина находится в инфекционном отделении горбольницы №2. Её муж также госпитализирован, находится на изоляции, ему диагноз не поставлен», сообщили в пресс-службе администрации города Рыбинска.

Как сообщает газета «Рыбинские известия», больная находилась на самоизоляции, однако выходила в магазин.