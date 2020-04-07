Калуга, 7 апреля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, известный своей широкой благотворительной деятельностью, 20 марта 2020 года запустил на собственной «Мануфактуре Боско» в Калуге новое производство. В связи с мировой эпидемией коронавируса и всеобщими карантинными мероприятиями там теперь шьют миллионы защитных масок.

Цитата из видеоролика Президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович

«Миллионы масок для общего блага», — подчеркнул Куснирович.

Всех граждан России он искренне призывает соблюдать предписания, связанные с охраной здоровья:

«Умывайте руки, в конце концов, берегите себя. Минимизируйте любые контакты. Видимо, нам придётся пройти и эту спасительную самоизоляцию. Я очень надеюсь на ваше с вами благоразумие и ответственность. Я благодарю тех, что задействован на мануфактуре Bosco, где мы продолжаем шить такие востребованные сейчас маски. No pasaran!».

Напомним, компания Bosco di Ciliegi специализируется на продаже одежды и предметов роскоши. После введения режима самоизоляции многие входящие в состав компании фирмы, как и другие российские предприятия, были вынуждены временно приостановить деятельность.

По состоянию на 7 апреля в 81 регионе РФ зарегистрировано 7497 случаев коронавируса. ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как Россия борется с COVID-19.

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