Чебоксары, 7 апреля, 2020, 11:53 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 7 апреля, на легкомоторном самолете совершён крестный ход с образом Владимирской Божией Матери. Об этом сообщает Чувашская митрополия.

Cheb-eparhia.ru Крестный ход на легкомоторном самолёте

Православные отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. С учётом непростой эпидемиологической ситуации по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в праздничный день был совершён крёстный ход

«Клирик Спасо-Преображенского женского монастыря города Чебоксары протоиерей Георгий Орлов на легкомоторном самолете совершил крестный ход по воздуху с чтимым образом Владимирской Божией Матери над территорией столицы Чувашии и города Новочебоксарск», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля празднуют день Благовещения Пресвятой Богородицы — один из 12 главных праздников в православном календаре. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

Cheb-eparhia.ru Крестный ход с образом Владимирской Божией Матери

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии выявлено восемь случаев коронавируса. В настоящее время более 540 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего в России на 7 апреля зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе, скончались 58 человек, выздоровели около 500.