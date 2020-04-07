Ярославль, 7 апреля, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославской области подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

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«У нас 5 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 11 случаев заболевания. На данный момент 2 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. На лечении остаются 9 человек. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, у одного — средней тяжести», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

За последние сутки в Ярославской области было сделано 389 анализов. Все показали отрицательный результат. Ряд ранее сданных тестов ожидают подтверждения. Сейчас в обязательной изоляции находится 930 человек, из них семь человек — в обсервации.