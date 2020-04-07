Кострома, 7 апреля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. С 6 апреля на водоемах Костромской области открылась навигация для маломерных судов. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

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В этом году сезон судоходства на реках и озерах области открылся раньше срока. Это связано с тем, что температура воздуха в феврале и марте была аномально высокой. Лед на водоемах растаял быстрее, чем ожидалось.

Согласно законодательству Российской Федерации, маломерными считаются суда, длина которых не превышает 20 метров, и общее количество людей на которых «не должно превышать двенадцать».