Кострома, 7 апреля, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Несмотря на эпидемию COVID-19, общественные бани Костромы продолжают работать, но их режим меняется. Как сообщает городская администрация, из-за самоизоляции посещаемость помывочных снизилась как минимум в 5 раз. В связи с этим МКУП «Костромские бани» изменило график работы.

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«Раньше одну баню в день посещало в среднем 150−200 человек, сейчас это максимум 30 человек. На время приостановки работы в банях проведут ремонт, который был запланирован на май. Бани подготовят к лету», — пояснили в городской администрации.

Так, с 10 по 23 апреля приостанавливает работу баня № 9, с 16 по 30 апреля — баня № 5. На постоянной основе в Костроме будут функционировать две бани под номерами 1 и 2. Меняются и правила посещения парилок — теперь в целях профилактики коронавируса совершать очистительные процедуры одновременно смогут не более 10 человек.

По данным Костромастата, большое половины жилья в Костромской области — 52,5% не обеспечены всеми видами благ ЖКХ, включая водопровод, канализацию, отопление, горячую воду и газ.