Калуга, 7 апреля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтвердилось четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Двое заразившихся — жители Калуги, а также жители Медыни и Думиничей. Назначено лечение, самочувствие пациентов нормальное. Лица, с которыми они контактировали, установлены и находятся под наблюдением медиков. Об этом 7 апреля написал на своей странице в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным оперативного штаба, по состоянию на утро 7 апреля в регионе зарегистрировано 11 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Девять пациентов находятся на лечении, два выздоровели. Из 58 человек с условно-положительным анализом, направленным на проверку, у четверых получен положительный результат при повторных исследованиях. 17 человек ожидают результатов повторных анализов. 37 пациентов получили отрицательный результат при повторных исследованиях. На карантине в больнице находятся 22 человека. На обсервацию в санатории «Спутник» помещено 12 человек. Дома под наблюдением медиков — 1793 человек. По результатам анализов с наблюдения сняты 2269 человек.

Напомним, в настоящее время в Калуге заканчивается подготовка городской больницы «Сосновая роща» к приёму больных с коронавирусной инфекцией. В общей сложности в областном центре на базе двух лечебных медицинских учреждений организовано 500 коек. Одновременно в регионе было принято решение расширить меры материальной поддержки медиков и немедицинских работников, непосредственно сталкивающихся с коронавирусной инфекцией.