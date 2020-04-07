Чебоксары, 7 апреля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Чувашии повторные исследования подтвердили три случая коронавируса. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Cap.ru Cмотр готовности сил и служб гражданской обороны в Урмарах. Ранее в Урмарском районе был подтверждён один случай коронавируса

По данным ведомства на 7 апреля, за сутки в Чувашии по итогам повторного исследования (проводится в Москве) подтверждено три случая COVID-2019. Напомним, что ранее, 6 апреля, в республике было подтверждено два случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, в Чувашии выявлено за двое суток пять фактов инфицирования.

Всего в Чувашии с начала пандемии установлено восемь случаев коронавируса. Первый пациент после возвращения из заграничной поездки сам обратился к врачам после ухудшения самочувствия и был изолирован в БСМП. Он прошёл курс лечение и был выписан.

В Чувашии сейчас более 540 человек остаются под медицинским наблюдением.

Напомним, что в регионах проводятся первичные тесты на коронавирус. В случае положительного результата повторные исследования проводятся в других лабораториях (в частности, в Москве, Нижнем Новгороде), которые дают итоговое заключение, и эти результаты входят в статистику Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 7 апреля зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.