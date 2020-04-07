Салехард, 7 апреля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. На Ямале зарегистрировано 30 человек, инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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По данным надзорного ведомства, за сутки на Ямале выявлено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего по России 7 апреля 2020 года зарегистрировано 1 154 новых случая COVID-19. В целом по стране 7 497 заболевших, из них выписаны из больниц— 494 человек.